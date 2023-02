Fresita, obligada a cancelar su boda: "Hay dos millones y medio de euros en juego"

Nuria Yáñez , también conocida como Fresita , se dio a conocer cuando en 2003 participó en la quinta edición de 'Gran Hermano'. Fresita pasó en unos días de ser recepcionista en un camping a estar en primera fila mediática y es que, ¿quién no recuerda su famoso "Aiiiiiida" cuando intentaba escapar del "ataque" de una vaca ?

Ahora Nuria se convierte en noticia de nuevo pero por algo que ella habría preferido que no pasase. La ex gran hermana tenía todo planeado para pasar por fin por el altar con su novio de los últimos años, pero su gran sueño por el momento no se hará realidad.