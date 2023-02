En una intervención en directo en ‘Fiesta’, la hija de Ana María Aldón explicó cómo se está preparando para el reality y con qué actitud afronta este nuevo reto televisivo: “Estoy haciendo una dieta (..) Yo miedo no tengo ninguno”, aclaraba.

“Por supuesto que te voy a apoyar. No voy a ir de defensora, porque ella ha elegido a los que la van a defender. Ella ha elegido a sus defensores y están bien elegidos”, explicaba la exmujer de José Ortega Cano.

“Yo sé que tú me vas a defender muy bien, pero sabes que las personas que he puesto también son muy buenas”, declaró Gema Aldón en ‘Fiesta’. Al saber esto, Emma García quería saber el motivo por el que prefería que su madre no estuviera como defensora.