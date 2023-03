Verónica Romero contesta al enfado de la madre de Àlex Casademunt: "Esto es muy desagradable"

Ahora, más de 20 años después de su creación, 'Fórmula abierta' regresa y lo hace con Geno , una de sus fundadoras, Verónica Romero y Enrique Anaut . Esta noticia no ha sido bien recibida por Rosa González, la madre de Àlex:

" No quiero saber nada de esta gente , mucho menos de los de 'Fórmula abierta', que ni me han contado que pensaban formar de nuevo el grupo".

"Por respeto a ella y a la familia no quiero hablar de esto, Rosa tiene mi amistad y ella lo sabe (...) Yo creo que las conversaciones que hemos tenido Rosa y yo me dejan tranquila, así que no tengo nada que decir de esto, es algo muy incómodo para mí, 'Fórmula abierta' es un grupo hecho desde el amor y así seguirá".