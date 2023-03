‘Fiesta’ está de estreno: Raquel Bollo se convierte en la nueva colaboradora del programa

Acto seguido Emma se ha encontrado con Raquel Bollo en los pasillos de Mediaset y ambas se han fundido en un cálido abrazo . La presentadora ha aprovechado para preguntarle si esta vez estaba igual de nerviosa: ‘’Sí, siempre me pongo muy nerviosa, por eso mismo porque no controlo, es lo que siento, es el momento y a veces, oye, lo mismo te puede beneficiar que te puede perjudicar’’, ha confesado Raquel.

Raquel ha explicado cómo se siente con el tema de que sus hijos hayan entrado a ‘Supervivientes’: ‘’Si por mí fuera no estaría y quien me conoce lo sabe. Es por protección, porque yo lo he vivido en mis carnes y porque mis hijos por ser hijos míos aun cuando no hacían platós y se sentaban también les ha tocado sufrir’’.