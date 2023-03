Cuenta Arabella que, minutos antes de conectar en directo con el programa, estaba descansando en el coche , con la puerta abierta y los pies estirados. Un coche ha acelerado y ella ha tenido que cerrar la puerta rápidamente. Si no lo llega a hacer, no sabe qué habría pasado. Después, ha recibido insultos y peinetas por parte de los integrantes del vehículo.

Emma García charla con la reportera después de llevarse este susto: “Cuando terminamos ayer el trabajo, no te puedes dormir al pensar en todo lo que podría haber pasado y no ha pasado. Tego una familia que ve el programa, unos compañeros que desde allí no pueden hacer nada y me pongo en el lugar de las personas que lo han visto y no se han acercado a una comisaría. No podría dormir por la noche porque esta persona sigue prófugo de la justicia y riéndose de todos nosotros”.