Amor Romeira es la persona que ha aportado esta información al programa y Aldón se muestra muy enfadada con su compañera por decir que es una relación, pues para ella no lo es. Amor cree que Ana María está mintiendo, pues José Miguel le ha confirmado que sí que están juntos. Ella reconoce que han quedado, que hay interés, pero "yo no he tenido nada con esta persona".

"Nos conocimos un día que coincidimos, pero no hemos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro. Tengo gente interesada en mí, no lo voy a negar, pero de ahí a...", añade la colaboradora. Dice que sus necesidades no son las mismas y admite que es una "muy buena persona". Todo esto provoca un enfrentamiento entre Amor y Ana María, pues Romeira dice haber leído las conversaciones que han mantenido Aldón y su supuesta nueva ilusión.