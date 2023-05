Pipi Estrada cubrió su tatuaje de Terelu con la cara de su perro: "Él sí me fue leal"

Pipi Estrada ha confesado en 'Fiesta' que tuvo un tatuaje dedicado a Terelu y que decidió taparlo con la cara de su perro

Jota Peleteiro ha decidido cubrir su tatuaje de Jessica Bueno con la cara de un gorila

Jota Peleteiro ha tenido la genial idea de cubrir el tatuaje de la que fuera su pareja, Jessica Bueno, con la cara de un gorila. El futbolista se tatuó hace años la cara de la madre de sus hijos en el pecho y ahora, tras una traumática ruptura, Peleteiro ha decidido borrar todo rastro de la modelo de su corazón y también de su cuerpo.

Pero Jota Peleteiro no es el único que decidió tatuarse a su amada en la piel. Pipi Estrada ha confesado en el plató de 'Fiesta' que hubo un tiempo en el que Terelu estaba representada en su cuerpo a través de un tatuaje. Con el paso del tiempo, no solo se rompió la relación de la presentadora y el periodista, si no que se convirtieron en grandes enemigos.

Pipi Estrada no quería ver a diario el recuerdo de lo que pudo ser y no fue y decidió, al igual que Jota Peleteiro, borrar a Terelu de su piel. Esta fue la idea que tuvo Pipi para acabar con el recuerdo de Terelu: "Yo ya no quería tener ese tatuaje y decidí cubrirlo con un tatuaje de la cara de mi perro, que al menos él siempre me ha sido fiel y leal".