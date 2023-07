El mensaje de Anabel Pantoja a Amor Romeira tras no invitarla a su cumpleaños

‘’Creo que el daño no se lo hice yo. Se lo provocaron otras personas para que se rompiera sabiendo cómo es de sensible. Se me puso de mala persona, mala amiga, cuando ella ha matado por mí y yo por ella. Mi madre, la persona más importante de mi vida, no estuvo. Mi mejor amigo y mi mejor amiga de Triana, tampoco y mi prima Isa tampoco. Y no me considero mala persona ni mala amiga por ello. Espero que empecemos a ubicarnos. Un problema es una enfermedad y algo que no tenga solución. Las personas que he mencionado no han venido a la fiesta y me siguen amando y cuidando. Después de esto no tengo nada más que explicar ni decir del tema’’, reza el mensaje de Anabel Pantoja sobre por qué no invitó a Amor al cumpleaños.