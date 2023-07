La razón por la que Anabel Pantoja no invitó a su cumpleaños a Amor Romeira: "Tiene que ver con Belén Esteban"

Durante la tarde del pasado sábado en ‘Fiesta’ , Amor Romeira no pudo evitar derrumbarse al salir a la luz que su gran amiga Anabel Pantoja no la había invitado a su multitudinario cumpleaños.

Pero, el polémico tema no se quedó ahí y Aurelio Manzano ha llegado este domingo al programa para desvelar el motivo que habría provocado que Anabel tomara esa decisión. Al parecer y según ha explicado el colaborador, la razón estaría en la amistad que Anabel tiene con Belén Esteban.

‘’Hace un tiempo Belén Esteban criticó a Amor porque decía que Amor contaba cosas de Anabel que no debía contar. Esto a Amor no le gusto y llega un día en el que Belén cuenta algo que no debería haber contado supuestamente, que es cuando confirmó que Anabel estaba con el fisio’’, explica Aurelio sobre la enemistad entre Amor y Belén Esteban.