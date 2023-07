Alejandra Rubio estalla contra Mónika Vergara tras asegurar que ha rajado en privado de su primo

La colaboradora Mónika Vergara ha asegurado que Alejandra Rubio rajó lo que no está escrito de su primo José María, hijo de Carmen Borrego

Alejandra Rubio, en todo momento, ha negado que ella haya hablado mal de su primo.

Carmen Borrego se ha hecho eco de las palabras de Mónika Vergara y ha llamado, en directo, a 'Fiesta'

Durante la tarde de este sábado en ‘Fiesta’, la colaboradora, Mónika Vergara ha asegurado que Alejandra Rubio rajó lo que no está escrito de su primo José María, hijo de Carmen Borrego con quien no mantienen una buena relación desde que salieron a la luz unos mensajes de Paola, mujer de José, hablando mal de la familia Campos.

Al parecer y según afirma Monika, la hija de Terelu Campos durante una conversación privada en una sala vip, habría tildado a su primo de ‘’caprichoso y mimado’’, entre otras cosas. Alejandra Rubio, en todo momento, ha negado que ella haya hablado mal de su primo.

‘’Hace ya algún tiempo, Alejandra y yo mantenemos una conversación al hilo de todo lo que había pasado, del nacimiento de su sobrino, de su primo José y hace unas manifestaciones que a mi me dan la clave de todo lo que estaba ocurriendo’’, ha indicado la colaboradora.

Monika Vergara ha desvelado cuáles fueron las palabras de Alejandra: ‘’En un momento dado viene a decir que su primo es una persona caprichosa, que ha sido muy consentido, que ha sido un niño muy mimado y que todo eso que ocurrió durante muchos años es lo que ahora se está recogiendo’’.

Alejandra Rubio, sorprendida ante las palabras de Mónika, la ha respondido: ‘’Te has montado una peli de lo que dije porque fui muy clara. Yo no he llamado a Jose ni malcriado, ni caprichoso, ni que es el nieto favorito de mi abuela. Lo único que he dicho es que la relación de Jose y Carmen ha pasado por momentos muy delicados ‘’.

La colaboradora ha continuado defendiéndose y ha explicado que la conversación vino al hilo de la relación de Carmen con su hijo y ha asegurado que Mónika ‘’se estaba inventando las cosas’’.

Monika ha asegurado decir la verdad: ‘’Hay mucho más que no voy a contar, que explica el por qué de la situación de la familia, que además a mi me da mucha pena porque quedan como que las malas de la película son Alejandra que no da el paso porque espera una invitación formal para conocer al bebé, la relación que tienen madre e hijo que ha sido complicada, la relación que tiene la tía con su sobrino que ha visto crecer y que ha estado presente. Todo eso lo ves desde fuera y no lo entiendes hasta que hablas con Alejandra’’.

Alejandra Rubio le ha recriminado sus palabras a la colaboradora: ‘’Tú no tienes ni idea de lo que pasa en mi familia por mucho que tú quieras aquí dar a entender que sí, tú no tienes ni idea. Y desde luego, si se lo tengo que contar a alguien no sería a ti porque no tengo ninguna relación contigo.

Carmen Borrego llama a 'Fiesta' para dar su versión

Carmen Borrego se ha hecho eco del enfrentamiento entre su sobrina y Mónika Vergara y ha llamado al programa para dar su versión sobre lo ocurrido. La hermana de Terelu Campos ha asegurado que tanto Alejandra como su hermana la han apoyado siempre en los peores momentos de su vida.

Además, ha querido defender a Alejandra: ‘’Si mi sobrina tiene un comentario de su primo fuera del programa, creo que está en su aboluto derecho, todos podemos hablar de nuestra familia, no lo ha hecho públicamente y así la voy a respetar porque no lo ha hecho públicamente’’.