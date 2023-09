Hay que dejar claro que lo que sucede no es ningún delito y todos los implicados son mayores de edad, pero eso no quita que los familiares de las personas implicadas estén inquietos porque estas mujeres "regalan todo tipo de cosas caras, hasta joyas de 1.400 euros". "Se ven en lugares lujosos, de la capital de Madrid, y no con una sola persona. Tendría encuentro con señoras de alto nivel que, a cambio de esta simpatía, recibe regalos, no solo joyas. Ha pasado de ser regalos a ser una exigencia".