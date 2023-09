Iván González, ex novio de Oriana, reacciona al abandono de la concursante: "Se le va mucho la lengua"

Aunque el motivo del abandono aún no se conoce y será desvelado el domingo en 'El Debate' con Ion Aramendi , lo cierto es que unas imágenes que el programa ha difundido y en las que se ve a la influencer muy enfadada en el confesionario hacen sospechar que la venezolana ha perdido los papeles en sus últimas horas en la casa.

Iván González , colaborador de 'Fiesta' y pareja de Oriana durante años , ha reaccionado a las imágenes de la concursante y le ha explicado a Emma García que no le sorprende en absoluto lo sucedido:

"No me sorprende que haya abandonado, mucho ha durado , yo ahí reconozco a Oriana, tiene mucho carácter y mucho temperamento , se le va mucho la lengua, pero hay que saber comportarse sobre todo con personas que están trabajando ".

Emma García ha animado a Iván a ponerse en contacto con Oriana para conocer de primera mano los motivos por los que ha decidido abandonar 'GH VIP 8', pero el colaborador no tiene mucha esperanza por su mala relación: "No creo que me lo coja pero lo voy a intentar".