Fani Carbajo interpone una demanda contra el exfutbolista, Rubén de la Red: ''Me debe 7.500 euros''

La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’, Fani Carbajo, ha interpuesto una demanda contra el exfutbolista Rubén de la red. La televisiva le reclama la fianza de un local de copas que este le alquiló.

Fani se ha sentado durante la tarde de hoy en el plató de ‘Fiesta’ para dar su versión de los hechos sobre el polémico tema y explicar cómo le está afectando este gasto en su día a día:

‘’Cojo un local en junio, pregunto si tiene licencia y me dicen que sí. Se firma en la inmobiliaria a la entrega de llaves el contrato, se hace la transferencia. Llega julio, llega agosto y no hay licencia. Hay deudas de repente en los suministros porque resulta que el anterior inquilino deja a deber tanto a Rubén como a su exmujer más de 40.000 euros de deuda en el local más deuda en los suministros, entonces yo me comí un marrón’’.

Fani ha indicado que habló con Tania, la exmujer de Rubén, para que hablase con el futbolista porque ‘’los dos meses de carencia que tenía de julio y agosto los había perdido’’ y no podía hacer frente al pago del alquiler.

Según Fani, tras una conversación, ambos llegaron a un acuerdo junto la inmobiliaria en el que se pagó noviembre y diciembre, pero Fani explica que los pagos le sobrepasaron y decidió salirse de la sociedad y dejar a sus dos socios al cargo del local.

‘’Hablo con Rubén y le digo que los dos chicos se van a quedar con la sociedad y que yo me salgo. Él accede, firma un contrato nuevo con ellos, pero yo le digo que antes tiene que firmar conmigo una rescisión de contrato como que yo me voy del local’’, explica Fani.

Emma García ha querido saber a cuánto asciende la cantidad que Rubén le debe a Fani de la fianza: ‘’7.500 euros’’, indica Fani y explica que Rúben aún no ha firmado ninguna rescisión de contrato: ‘’No lo firma y yo a día de hoy sigo sin firmar nada’’.

Tras las palabras de Fani, José Ángel Lerias ha desvelado lo que opina Rubén del tema: ‘’Lo que viene a decir Rubén es que la sociedad es la misma, que en el momento en el que tú te sales de la sociedad, él estaría dispuesto a darte la fianza siempre y cuando los otros socios que se quedan a cargo del restaurante ingresen el dinero. Él no está de acuerdo en la carencia que se establece, él dice que no es así, que no se estableció y que, si te tiene que devolver algún dinero no son los 10.000 euros, si no que te restaría esos meses que no has pagado’’.

El programa habla con Rubén de la Red

‘Fiesta’ se ha puesto en contacto con Rubén de la Red para conocer a fondo su versión y el futbolista ha sido muy claro:

‘’Ella no tenía dinero. Esta chica lo único que quiere es hacer noticia y buscar dinero por algún lado porque no tiene. Ella se pensaba que con lo que ponían los socios pues iban a ir hacia delante y se iban a escabullir…’’.

Rubén ha sido muy crítico con Fani: ‘’Entonces ¿qué pasa? Que ella no paga…Quiere montar un negocio, pero ni entiende, ni sabe, ni está preparada. Esta viene aquí exigiendo y encima de malos modales. Cuando a mí ellos me paguen la nueva fianza, yo te pago tus tres mil y pico euros. Ella pide doce mil o diez mil, pero tú estás mal de la cabeza…Es que la gente aquí tiene una cara dura que no veas’’.