Aneth se sienta hoy en 'Fiesta' para dar su versión de lo ocurrido en la boda de Isa Pi y Asraf: a las 16.00 horas en Telecinco

" Tuvo la poca vergüenza de presentarse allí cuando se le había avisado de que no era bienvenida", apuntaba Marisa. La colaboradora de 'Fiesta' aseguraba que s e vivió un momento muy desagradable cuando Isa se vio obligada a pedirle que abandonara el lugar: " Salió en manos de los miembros de seguridad ".

Al parecer, Isa había descubierto hace tan solo unos días que Aneth era "la topa" del famoso grupo de WhatsApp de su despedida de soltera: "No es solo por el asunto del chat de WhatsApp, sino que llueve sobre mojado. Isa fue consciente de lo que Aneth hacía y le pidió que no acudiera a la boda, porque sin confianza no hay amistad".