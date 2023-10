Sergio Pérez ha aprovechado la información de su tocayo para ponerse en contacto con Susana Uribarri, la representante de Tamara: "Me ha dicho que no me puede decir ni que sí, ni que no, pero que si fuera así sería una noticia estupenda". Con estas palabras la representante estaría dejando muy abierta la posibilidad a que efectivamente Tamara ya esté embarazada tras someterse a un novedoso y natural proceso de fertilidad.