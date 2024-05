Laura Matamoros se rompe y cierra la puerta a una reconciliación con su expareja: "Se han permitido cosas que no se deberían permitir"

Laura Matamoros no puede evitar las lágrimas en su puente de las emociones antes de marcharse de Honduras

La hermana de Diego Matamoros habla de su familia, separación, la soledad y se pronuncia sobre Makoke

Laura Matamoros, la que fuera expulsada en la pasada gala por la audiencia de 'Supervivientes', tenía una misión más antes de marcharse de Honduras y era mostrar todo lo que lleva dentro en el 'Puente de las emociones'.

La ya exconcursante se subía al puente e iba a tener que ir pasando escalones hasta llegar al final, abriendo su corazón como nunca y sobre temas que han sido importantes en su vida o en el programa, entre ellos Makoke, de la que ha hablado durante su concurso y a la que, incluso, lanzó un mensaje cuando saltaba del helicoptero en su llegada al concurso.

Pero antes de esto, Laura Matamoros se iba a mostrar muy emocionada al saber que iba a subirse al puente y que esto cerraba su etapa en Honduras. Como no iba a poder evitar romperse en el primer escalón al hablar de la importancia de la familia para ella: "Es lo que siempre he querido formar y que, al final, no ha podido ser". "Mi familia es a la que debo todo y mis hijos son lo primordial. De ellos me siento muy orgullosa, a lo mejor no me siento tan orgullosa de mí misma", decía, entre lágrimas y, es que, cree que hay cosas "que no ha hecho bien" en su vida.

Tras este, llegaba el escalón de la 'separación', el que aseguraba que "no le gustaba nada" y, es que, cree que es algo que deberían haber hecho "desde un principio" y hacerlo ahora es "cuestión de tiempo". Separación que asegura dolerle porque siempre había querido formar una familia con el padre de sus hijos, pero no ha podido ser: "Tras muchas circunstancias que han pasado, muchas rupturas que hemos tenido, creo que es lo mejor, que nuestros hijos crezcan felices viéndonos a nosotros felices".

Laura cerraba la puerta a una reconciliación con su expareja: "Es el padre de mis hijos, si no a día de hoy no estaría con él. Creo que el amor de mi vida no ha llegado todavía, las cosas se tienen que demostrar y es lo que ha fallado por parte de los dos, creo que más por otras partes y otras circunstancias. Lo importante es que se está superando y, poco a poco, creo que me siento mejor cada día conmigo misma estando sola". Asegurando que se ha culpado mucho a sí misma: "Me sentí muy culpable de la primera separación, es algo que no se me perdonó nunca y creo que se me ha ido castigando en la relación y se han permitido cosas que nunca se deberían de permitir y las he aceptado, cosas que ahora en una relación no permitiría".

También confesaba que "no ha sabido estar sola" y que Honduras le ha venido muy bien para darse cuenta de que puede estarlo: "Este último año he tenido que aprender a vivir en soledad y antes era impensable, he tenido mucha dependencia de él emocionalmente y siempre íbamos y veníamos por no saber estar solos ninguno de los dos".

El emotivo 'puente de las emociones' de Laura

Además, Laura se pronunciaba sobre Makoke, a la que se refería como la madre de su hermana: "Cuando haces daño a una familia, lo pasó muy mal. Y ella me hace mucho daño muchas veces, no comparto las actitudes que ha tenido muco tiempo de su vida con nosotros, no todo vale por dinero".

Como también confesaba lo que ha sido para ella vivir en playa Limbo con Kiko Jiménez: "Me dolió mucho cómo fue todo, pero no cabe duda que he ha hecho pasar días muy divertidos y felices".