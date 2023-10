Aneth asegura que nadie la echó de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno: "Me fui yo"

Aneth da su versión de lo sucedido y Marisa Martín Blázquez tira por tierra su testimonio

La traición de Aneth a Isabel Pantoja: ''Ponía en altavoz sus conversaciones delante de los periodistas''

Isa Pantoja y Asraf Beno decidieron expulsar a Aneth de su boda tras presentarse sin haber sido invitada. Marisa Martín Blázquez y Alexia Rivas fueron quienes nos contaron este bombazo el sábado en 'Fiesta'. Al parecer, Aneth fue invitada en un primer momento, pero días antes le comunicaron que estaba desinvitada porque habían descubierto que era una topa. Esto fue todo lo que se dijo:

Aneth se defiende y niega haber sido expulsada de la boda de Isa Pantoja

Aneth, visiblemente molesta y emocionada, se defiende: "Estoy rota, indignada y dolida... Han montado un plan contra mí", se lamenta nuestra invitada. La peruana confiesa que nadie la echó, sino que se fue ella misma: "No me sacó seguridad, esperé a mi uber, me despedí como una señora y me fui", asegura.

Aneth cuenta que Isa no la echó, pero "ha dejado que estas cosas pasen" y asegura que habló con ella la noche antes de su boda: "Nos vemos mañana', así terminó la conversación. No me dijo que 'no estaba invitada', me dijo muchas veces 'tu sí estás ahí". Además, se defiende diciendo que, si no estuviera invitada, no hubiera pasado el control que había.

La invitada se derrumba durante su entrevista con Emma García al lamentar no haber visto a su amiga casarse: "Me marché por decisión mía, me perdí verla casarse. Vino la persona que se encargaba de esas cosas y me dijo ‘quédate y mírala casarse porque te vas a arrepentir". Mientras habla, a Aneth se le escapa que, la noche anterior, discutieron Isa y ella y le dijeron que "después de la discusión, mejor que se fuera". En esa discusión, Isa le reconoció que se creía que la topo era ella, aunque Aneth se lo niegue. Aún así, la amiga de Isa dice que nadie le dijo que no estaba invitada.

Aneth se enfrenta a Marisa Martin Blázquez

Marisa está presente en plató y viven un enfrentamiento: "Estás falseando la verdad", se queja la periodista, "y voy a dar datos que no te dejan en buen lugar. Vi cómo Sonia te decía que abandonaras el recinto y te acompañaba. Hay un trasfondo que me parece más feo y luego, cuando estés más tranquila lo desarrollo".

Cuenta Marisa que Aneth "tenía un compromiso con una marca y contratada una publicidad y a ella le era más rentable hacerlo en la boda de Isa que por Sevilla". Además, dice tener el testimonio de la propia Isa Pantoja, que corroboraría la versión que la colaboradora lleva manteniendo desde la tarde del sábado.