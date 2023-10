Isa Pantoja es muy clara al hablar sobre Aneth y la expulsión en su boda: "No tengo contacto con ella"

La protagonista empieza pronunciándose sobre las palabras que Aneth realizó en los platós de Mediaset hablando sobre Asraf. Isa Pantoja, de forma muy clara y contundente, sentencia: "Él no sabía nada, la noche de antes la pasamos separados, él no sabía nada y no está metido en esto, así que me parece absurdo que lo haya metido...".

Isa Pantoja escucha con atención y no desmiente ninguna información. Acto seguido, Giovanna González añade: " Tú acusas a Aneth de venderle información al director de 'Socialité', Javier de Hoyos... yo he trabajado allí y nunca se paga por ninguna información, he sido subdirectora, no se paga nunca. Y otra cosa, Aneth en estos seis años jamás te ha vendido en 'Socialité' ni ha dicho nada malo de ti".

La recién casada, que escuchaba atentamente, comenta: "Yo no he hablado, no voy a decir nada, lo que hablo con ella me lo guardo para mí, ella no me importa y es que me da igual. Te agradezco las palabras y por decirme esto". Joaquín Prat se mete en la conversación diciendo: "Vamos a zanjarlo de una forma muy elegante, ¿seguís siendo amigas?". Isa Pantoja, con el gesto serio, sentencia: "No, no tengo contacto con ella". El presentador termina este asunto al decir: "Pues ya está, aquí paz y después gloria".