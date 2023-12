El torero Juan Ortega se estaría planteando recuperar a Carmen Otte: "Se está pensando retomar la boda"

Ahora, días después de salir a la luz el motivo , Omar Suárez lo ha confirmado en el programa: ‘’Yo dije que una persona muy cercana al entorno de ellos me cuenta que una persona del pasado del torero que nunca se había ido del todo, amenazó con presentarse el día de la boda si al final se casaban. Él ante esto teme que suceda y decide suspender la boda’’.

‘’A raíz de dar esta información recibo varios mensajes de gente que me dice que esto que dije es completamente veraz y me añaden que él en estos momentos lo que sí que quiere es retomar los planes de boda, que a la novia no le habría contado los motivos reales de la existencia de alguien del pasado’’, explica el colaborador.