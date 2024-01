Bea Jarrín y Aurelio Manzano, enfrentados por 'Fiestavisión': "Eres muy pesado, no te soporto"

Una decisión que todavía sigue trayendo cola. Parece que a Bea Jarrín no le parece justo que el elegido fuera su compañero y este no ha dudado en defender que sí se ganó el estar en la final: “Yo canté mi canción y a la gente le encantó. No sabéis la de mensajes que me llegaron”, declaraba él.

Aurelio Manzano ha asegurado que Bea Jarrín no se clasificó porque desafinó, algo que a ella no le ha sentado nada bien: “Hay que saber perder y yo estoy encantada porque he participado. Deja de darme la brasa porque eres muy pesado, no te soporto”, decía la colaboradora, que no estará en la final del próximo 6 de enero.