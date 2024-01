Carlo Costanzia padre, reacciona a la entrevista de su hijo: "Si saco lo que tengo, Mar no puede volver a España"

Makoke tiene toda la información al respecto. Según ha podido saber la colaboradora de 'Fiesta', el italiano está dolido porque él no siente que hayan sido los dos progenitores los que han perjudicado a Carlo, él opina que es Mar la que hizo daño a su hijo". Makoke ha leído, previo permiso de Carlo, un mensaje que el ex de Mar Flores le ha mandado tras la entrevista de su hijo en '¡De viernes!':

"Si yo sacara todos los documentos, audios y mensajes que tengo de Mar no podría volver a España, ella me pidió que volviera a ser su amante cuando ya estaba casado con Javier Merino".

Ya en '¡De viernes!' conocimos la primera reacción de Mar Flores, pues parece que estaba muy pendiente de la entrevista de su hijo. Pero hay más. Marisa Martín Blázquez nos ha contado que Mar está muy afectada por la entrevista de su hijo, algo que no esperaba y que, en su opinión, no ha sido acertado: "Ella no quería que su hijo se sentase a dar una entrevista porque no quiere que salga de nuevo el pasado, y además no quiere que todo esto afecte a sus otros hijos, los cuatro que tiene con Javier Merino".