"Siempre acaba insinuando cosas que no son verdad. Mi madre es la persona más generosa que he conocido en mi vida, nunca le haría eso a nadie, aunque le hubieran hecho lo peor del mundo. No es vengativa . Ella se ha portado muy bien contigo, tú lo sabes y te ha hecho las cosas más fáciles al no hablar abiertamente de esto y tú juegas con eso porque sabes que no se va a sentar a contar algo tan privado", dice Alejandra.

La hija de Terelu cree que Pipi habla "desde una suposición que tú te has hecho en la cabeza" y cuando Pipi se defiende, esta le para los pies, pues no dispuesta a tolerar que siga hablando mal de su madre (y de su familia): "A mi abuela déjala ya en paz (porque la nombra). Mi abuela no está aquí para decirte 'no mientas, guapo'. Hay que saber medir. Si tan mala es (Terelu), ¿por qué no la sacas de tu vida de una puñetera vez? No paras. Tu vida se basa en esto, vives anclado en algo que no existe desde hace mucho tiempo".