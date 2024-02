Tras diez horas de operación, Pelopony se quiso “tirar por un barranco”: “El cirujano no me avisó que me iba a levantar ciega, que no iba a ver en dos días. Tampoco me funcionaba el pulmón izquierdo”, confiesa durante su entrevista con Emma García. Ella se sentía mal y solo pedía morfina “para estar dormida el máximo tiempo posible”.