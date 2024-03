Amor Romeira desconfía de las intenciones de Carlo Costanzia: "He advertido a Alejandra"

" A mí no me gusta que Alejandra esté con él , yo me consideraba amiga de ella y la llamé para contarle informaciones que me han llegado, yo lo que opino de ellos ya se lo dije a Alejandra y ahora ella es libre de manejar esa información como ella considere"

Pero Alejandra está feliz y no quiere dejarse influenciar por la opinión de terceros porque, tal y como le ha explicado a Emma García, no hay por qué gustarle a todo el mundo:

"Es tu opinión pero yo soy libre de tomar las decisiones que quiero , yo estoy muy bien, sé lo que quiero, sé con quién estoy y estoy muy bien (...) Estamos los dos agobiados porque esto es una locura, hablando claro, yo no he vivido esto nunca".

Amor ha explicado que en maquillaje, antes de comenzar el programa, han tenido un rifirrafe porque Alejandra "considera que Amor no se ha comportado como una buena amiga al creer antes a Alberto, su presunto ex novio, que a ella". Y es que ha sido Alberto, el chico con el que Alejandra se veía antes de estar con Carlo, quien le ha contado a Amor ciertos detalles de la hija de Terelu que han molestado a la canaria: "Me ha dicho que Alejandra no me considera amiga y que me pone verde".