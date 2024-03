La presentadora quería saber cómo ha sido la vida de Irene Rosales fuera lejos de los focos y la colaboradora responde: "No te puedo negar que he sido muy feliz porque me he cuidado yo, me he centrado en mí. Sigo disfrutando de mí y ahora estoy contenta de estar un ratito con vosotros para comentar 'Supervivientes".