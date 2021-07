Irene Rosales, al límite, comunica que abandona 'Viva la vida': "Puede que me arrepienta"

"No estoy bien, estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año, por lo de mis padres, después el conflicto de Kiko ... he querido llevarlo todo adelante pero llega un momento que no puedo más". Irene Rosales confiesa que ha analizado su situación y que ha decidido echar el freno, porque se siente agobiada tanto en casa como ante la exposición pública . Se siente impotente por no poder controlar la situación, de lo que pueda decir su marido en una entrevista o lo que puedan decir de ella (mentiras, en muchas ocasiones).

A Irene le afecta personalmente esta situación y sostiene que no le compensa. "No aguanto esta necesidad de tener que estar continuamente dando explicaciones. No soy capaz de estar en este conflicto en el que no tengo nada que ver". "El hecho de que esté segura no necesita que no me dé pena. He decidido que me voy a apartar de la televisión. Es una decisión clara, la llevo pensando desde hace semanas. La tomo ya para que no vaya la cosa a peor", nos cuenta Irene, emocionada.