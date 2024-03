Alejandra Rubio estalla contra Pipi Estrada cuando el colaborador insinúa un posible embarazo

"¿Cómo se puede ser tan fantasma?", se pregunta Alejandra Rubio. "No es verdad, ¿qué vale más que mi palabra? Déjame un poco ya, no me hace gracia. Deja de inventar porque siembras la duda porque todo lo que se dice, al final, se queda. Ya lo tiene estudiado, lleva mintiendo toda la vida. Yo no he tenido esa conversación con mi madre porque no ha existido. No voy a pertenecer a este circo que estás montando", añade.