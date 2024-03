Exclusiva | El rey emérito deja Abu Dabi: el lugar en el que Don Juan Carlos piensa fijar su nueva residencia

El Rey Juan Carlos participará de nuevo, y tras el visto bueno de su médico, en las regatas de Sanxenxo que han dado comienzo este mismo fin de semana. El pasado día 13 de marzo el ex monarca llegaba a Vitoria desde Ginebra para poner poco después rumbo a Vigo. Una vez allí el rey emérito se alojaba, como ya es costumbre, en casa de su gran amigo Pedro Campos .

"Por la información que a mí me trasladan no tiene previsto , a medio largo plazo, regresar a Emiratos Árabes Unidos (...) Su residencia legal la va a mantener allí, pero en la práctica va a fijar su residencia en Suiza , al menos durante unos meses (...) Esta decisión la ha tomado porque él quiere venir con más asiduidad a España y es más fácil volar desde Ginebra a España que desde Emiratos".

Aunque Entrambasaguas no sabe el lugar exacto en el que Don Juan Carlos vivirá, para Marisa Martín Blázquez no hay duda de que "no vivirá en el apartamento que la infanta Cristina tiene en Ginebra".