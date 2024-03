La hija de Blanca Fernández-Ochoa se emociona al recordar a su madre: ''Todavía no he pasado el duelo''

Olivia comienza recordando el día en el que escribió un mensaje a través de las redes sociales para recordar la fecha en la que su madre ganó la medalla olímpica, 32 años después: ‘’Lo que me pasó ese día fue que con la psicóloga desbloqueé el día de su muerte y no sabía que ese día era 20 de febrero y me enviaron vídeos de que ese día había ganado mi madre la medalla’’.