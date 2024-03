Emma García recibe el premio 'Alegría de vivir' y cuenta el divertido lapsus vivido con su marido, Aitor Senar

La conductora de 'Fiesta' sacaba una sonrisa a los presentes en la sala Luz de Gas de Barcelona al hablar de su "compañero de vida": "Quiero dedicar este premio a mi alegría profesional, a mi programa del fin de semana, hay muchos programas pero no hay tantos con el buen rollo que se respira en 'Fiesta', pero no me quiero olvidar de mi alegría personal, mi familia, en especial mi compañero de vida, Aitor va por ti porque siempre estás a mi lado, incluso cuando se me olvida lo que no se me tiene que olvidar".