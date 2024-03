Carlos III se salta las recomendaciones médicas en la misa de Pascua: "No tenía permiso para acudir"

Según apunta Concha Calleja en 'Fiesta', Carlos III ha acudido a esta misa por su propia voluntad y desoyendo las recomendaciones médicas, quienes, en vista del tratamiento de inmunodepresión al que está sometido, le recomendaban aislamiento : "Ha hecho un gran esfuerzo, te aseguro que los médicos no le daban permiso para esto".

"Él no dejaba de preguntar a los médicos cuándo podía ser ese primer momento de aparecer. Que haya aparecido hoy no quiere decir que vaya a regresar a los actos públicos. Es un día excepcional en un día grande para ellos como es la Pascua. La tradición es comer todos juntos, pero no lo van a hacer por esas recomendaciones médicas".