Emma García reacciona a la entrevista del José Mª Almoguera: "Le tengo cariño, pero creo que no sabe dónde se ha metido"

"Yo creo que Jose no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está él. Tampoco me creo que lo haya hecho sin intención, no sé si ha medido las consecuencias, pero las consecuencias van a ser serias. Ojalá sepa el peaje que va a pagar por esto, porque le tengo un especial cariño, ojalá sí sepa dónde se ha metido".