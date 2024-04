Terelu Campos desvela cómo se encuentra Carmen Borrego: "No he visto llorar y eso me preocupa"

Terelu Campos ha roto por completo su silencio en '¡De viernes!'. La presentadora y colaboradora de televisión se sintió muy dolida con la exclusiva de su sobrino, José María Almoguera, junto a su todavía mujer, Paola Olmedo, señalando a Carmen Borrego como la causante de la separación del matrimonio. En '¡De viernes!', Terelu no ha dudado en defender a capa y espada a su hermana.

Carmen Borrego había estado ausente durante un mes debido a su participación en 'Supervivientes'. La colaboradora de televisión finalmente abandonó el programa tras el diagnóstico médico de un cuadro fuerte de ansiedad. Antes de regresar, la concursante conoció en Honduras la portada de la revista donde se anunciaba que su hijo y su nuera se separaban.

Carmen regresó a España y permaneció incomunicada en un hotel aguardando a su reaparición en televisión en la gala de 'Supervivientes' con Jorge Javier Vázquez, así que no sabía nada de los duros titulares que le habían dedicado su hijo y nuera. Fue Terelu Campos la encargada de darle la noticia: "No ha sido la única portada. Se produjo la portada de otra revista con cosas muy injustas. Con mentiras y manifestaciones dolorosas (...) Ellos justifican esa exclusiva para aclarar los motivos de su separación y lo que dicen de los motivos de la separación son una mierda", reveló Terelu a su hermana mientras no le soltaba la mano.

Lejos de quedarse 'en shock', la actitud de Carmen Borrego llamó la atención por su tranquilidad a la hora de responder. La colaboradora parecía decepcionada pero a la vez nada sorprendida. "En la vida de mi hijo hay muchas cosas orquestadas", llegó a decir. Carmen se mostró orgullosa de su papel como madre y aseguró que su hijo la iba a tener siempre, pero también dijo 'basta'. "Todo en la vida tiene un límite y el mío puede haber llegado hoy", sentenció.

Terelu Campos: "Hablé con mi sobrino antes de que saliera la exclusiva y estaba cariñoso"

Terelu Campos se mostraba en '¡De viernes!' totalmente decepcionada con su sobrino. "Para mí ha sido una noche desagradable tener que ponerte delante de tu hermana, que sabes que viene confundida y aislada, y tener que darle una de las peores noticias que se le puede dar a una madre. Para mí fue complejo", recordaba sobre su momento en 'Supervivientes'.

Por otra parte, Terelu revelaba que había hablado con su sobrino horas antes de que saliese la revista y que se había mostrado cariñoso con ella, por lo que no sospechó lo que estaba a punto de suceder. Cuando se enteró de la noticia, Terelu le escribió un mensaje con la portada: "Le digo que 'Qué decepción'. Le digo que pero que creía que las mentiras tenían las patas muy cortas. Él que me va a contestar, que me jura que todo es verdad. Pero se lo está jurando a alguien que parece que no haya vivido su vida", decía.

Terelu Campos revela cómo se encuentra Carmen Borrego

¿Qué sucedió tras la gala de 'Supervivientes'? Terelu Campos ha revelado en '¡De viernes!' que, cuando se marcharon a casa con Carmen Borrego, procuraron no hablar demasiado del tema. Aseguraba que "no era el momento" y que se centraron en hablar de su experiencia en 'Supervivientes'.

"Yo no la he visto llorar, y eso en parte me preocupa mucho. Para mí esto es comparable con un duelo. Cuando desaparece una persona en tu vida, al principio estás en 'shock'. Pero cuando pasan los días llega la ausencia y con ello llega el dolor, la incomprensión, el no merecer... Y creo que Carmen tiene que pasar por eso en privado y públicamente porque trabaja aquí", añade.

Terelu Campos desmiente a su sobrino José María

Terelu lo tiene claro. Se posiciona del lado de su hermana y no duda en desmentir el testimonio de su sobrino. Para ello, cuenta cómo se gestó el tema de la exclusiva que tanto él como Paola dieron con su boda y habla de todo lo que pasó cuando organizaron la exclusiva del embarazo de Paola. Además, dice que si Paola pasó un mal embarazo (como ellos dicen en la entrevista) "es porque salieron esos audios". También desmiente que la relación entre su hermana y su sobrino estuviera rota.

