Terelu Campos visita '¡De viernes!' para contarnos cómo se encuentra su hermana, Carmen Borrego, tras la complicada noche que vivió el jueves cuando descubrió el duro ataque de su hijo, José María , en forma de exclusiva en una revista . Terelu dice que no ha visto llorar a su hermana (cosa que le preocupa) y no duda en cargar contra su sobrina al desmentir su testimonio.

Carmen Borrego ha enviado un mensaje a su hermana que Terelu comparte con todos los espectadores de '¡De viernes!': "Yo salí de Honduras con una portada que hablaba de la separación de mi hijo y de su mujer. He vuelto a España y me he dado cuenta de que, de quien se ha separado, es de mí". Además, Terelu considera que José María quiere a su madre "pero a lo mejor no la quiere como necesita que le quiera su madre".