Ana María Aldón responde a la polémica y aclara si paga su casa con el dinero de Ortega Cano: ''Ya no me callo''

La ex de Ortega Cano ha empezado fuerte y ha negado todas las acusaciones: ''No me voy a defender de esto, nadie me regala mensualmente absolutamente nada. No he hablado nunca del convenio regulador, no lo voy a hacer, esto que están diciendo es mentira, no recibo dinero de nadie mensualmente, la hipoteca la pago yo cada mes, no me la paga nadie. Si te refieres a una pensión de alimentos, no es ningún regalo''.