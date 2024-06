Bárbara Rey confiesa que, a pesar del "dolor inmenso", sigue queriendo a su hijo

La madre de Ángel Cristo le pide que corte el cordón umbilical de verdad

Bárbara Rey: "Lo que estamos sufriendo Sofía y yo no lo perdona ni Dios"

Madre no hay más que una y Ángel Cristo la necesita para vender exclusivas. Por eso no para de hablar de Bárbara Rey a través de exclusivas en revistas y de entrevistas en ‘¡De viernes!’, donde le vimos recientemente decir que su madre "había rozado el racismo". Ella ya está cansada de tanto ataque y responde, en exclusiva, en ‘Fiesta’.

Tanto su hijo como Ana Herminia han dicho de ella de todo: que si fingía autolesionarse, que si tenía una pistola cargada en casa, que si le ha provocado un tic nervioso a su hija… Bárbara Rey se cansa, le planta cara y rompe definitivamente con su hijo, a quien le manda un duro mensaje.

Bárbara Rey manda un mensaje a su hijo, Ángel Cristo Jr

Bárbara Rey ha concedido una entrevista exclusiva a Luis Rollán, con quien se ha desahogado antes de acudir a la multitudinaria fiesta de 'El Turronero' (donde Álvaro Muñoz Escassi e HIba Abouk fueron la comidilla por su inesperado acercamiento). La vedette habla alto y claro y dice lo que piensa con respecto a los continuos ataques que recibe por parte de su hijo. "Aunque está fuerte, se le nota que está sufriendo. Está muy delgada", dice Rollán tras su encuentro con ella. Estas han sido sus palabras:

"Espero que hable de su vida. Él dice que su vida es lo que él cuenta. Eso no es cierto, es totalmente mentira. Si él ha cortado el cordón umbilical conmigo, lo que tiene que hacer es cortarlo de verdad y no hacer lo que está haciendo. Yo sé cómo me he portado con mis hijos y la entrega que he tenido por ellos... para mí, esto es totalmente descabellado", nos cuenta.

La vedette quiere que "se haga justicia y que se sepa que todo lo que dice (su hijo) es mentira", pero esto contrasta con un sentimiento muy fuerte que siente como madre: "Al mismo tiempo, me duele en el alma y en el corazón porque yo no voy a dejar de querer a mi hijo", son sus duras palabras ante el micrófono de 'Fiesta'.

Bárbara Rey: "He sido una mujer maltratada toda mi vida"

Además, Bárbara Rey confiesa que está recibiendo ayuda psicológica para sobrellevar estos duros meses por los que está pasando: "Creo que es Dios quien me protege. Sino, tanto Sofía como yo, a parte de que lo estamos pasando muy mal, indiscutiblemente, estaríamos mucho peor porque es un sufrimiento continuo".

"Lo llevo con mucha ayuda. Estoy yendo al psiquiatra, al psicólogo, he perdido bastante peso", añade y comparte con nosotros cómo se siente: "He sido una mujer maltratada toda mi vida, desde muy pequeña y además de verdad, no como dicen otros. Yo sí que tengo testigos".