El dardo de Mar Flores a su hijo Carlo Costanzia tras su entrevista en '¡De viernes!': "Le va a doler"

A pesar de que no se trata de un bebé buscado y que en un primer momento la noticia "les dejó en shock" , la pareja asegura estar muy emocionada y deseando ampliar la familia con este bebé que llegará en el próximo mes de diciembre.

Pese a que Mar no se ha pronunciado al respecto y Terelu ha intentado zanjar los rumores con un "no hay relación, ni buena ni mala", lo cierto es que muchos han visto en las últimas publicaciones en redes sociales de Mar Flores más de un zasca para la que será su consuegra.

En esta imagen compartida en redes, Mar Flores alaba el buen comportamiento de sus cuatro hijos menores, los que tiene con el empresario Javier Merino, y han sido mucho los que han visto en estas palabras un claro mensaje hacia su hijo mayor, Carlo Costanzia "Hace fresco, no hace sol y empieza a llover, pero ellos saben lo importante del esfuerzo y el compromiso. Estoy orgullosa de ellos ".

Mar ha dejado claro en numerosas ocasiones entre su círculo más cercano que no se siente cómoda con la nueva faceta televisiva de su hijo mayor, ya que es algo que no querría para ninguno de sus cinco hijos. Mar Flores, que de momento guarda silencio, no estaría de acuerdo con el comportamiento que su hijo está teniendo de cara a los medios vendiendo exclusivas y concediendo entrevistas sobre su vida privada.