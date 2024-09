La menor de las Campos ha tocado fondo estos días, tal y como consideró Joaquín Prat en el programa 'Vamos a ver', que desveló parte del mensaje que le había enviado Carmen . Además, Alejandra Rubio ha salido en defensa de su tía y no ha dudado en lanzarle un reproche a su primo José María . Pero no todo son apoyos para Carmen, pues ahora le ha salido una nueva enemiga que está dispuesta a desvelar cómo fue la relación que mantuvieron hace unos años.

Por su parte, Terelu Campos se ha pronunciado en '¡De viernes!' sobre este duro ataque de José María en forma de exclusiva. Para la hermana de Carmen, su sobrino miente en sus declaraciones, y es algo que no soporta: "No tengo miedo. A mí lo único que me molestan son las mentiras. No aguanto que mienta sobre mi hermana. Yo no voy a decir en qué, eso le pertenece a su madre contarlo si ella quiere".