Maite Galdeano y Kiko Jiménez se ven las caras y saltan chispas: "Yo he presenciado cómo Maite pegaba a Cristian"

Con los días descubríamos que el detonante de esta ruptura familiar no había sido otro que u n durísimo encontronazo entre 'la elegida de Dios' y su hija tras su vuelta de 'Supervivientes'. La influencer explicaba entre lágrimas en '¡De viernes!' que un día, mientras hacía deporte en su gimnasio, su madre comenzó a machacarla: "Me decía que lo había hecho muy mal en 'Supervivientes', que no debía haber ido. En ese momento me miré al espejo y me di cuenta de que no tenía por qué aguantar más eso".

"He tomado nota de todo lo que ese señor ha dicho y sigo diciendo que esto que me están haciendo no lo pueden hacer, porque me han dejado como si de repente yo no estuviera, como si todos ellos estuvieran muertos de un día para otro. Estoy completamente incomunicada, yo voy a esperar a que a ellos se les pase esto y decidan volver a hablar conmigo, porque ahora mismo me tienen hasta sin teléfono. Mi hija me ha dejado hasta sin teléfono porque ella pagaba mi línea y la suya y ha cancelado la mía, ha dejado de pagarla y me he quedado sin teléfono, incomunicada total. Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme, intentar pincharme para que yo salte pero no lo va a conseguir porque a mí lo único que me interesa es recuperar a mi niña".