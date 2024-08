Kiko Jiménez, tras los ataques que ha recibido de Maite Galdeano: "Tiene un brote de celos y no quiere que nadie se acerque a Sofía"

Kiko Jiménez ha sido el más perjudicado con las palabras de Maite : "Mi hija Sofía me ha echado de casa, todo abducida por el ser que tiene al lado. Es un tío frío, calculador, nada de empático con nadie y un chantajista emocional. Es un envidioso compulsivo de mi cariño hacia mi hija. Echarme de casa no tiene ningún sentido".

Kiko Jiménez ha advertido de que él no ha tenido nada que ver con que Maite haya abandonado la casa: "No he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía. Siempre he respetado la relación entre madre e hija Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija. En ese brote dice barbaridades que duelen porque yo también tengo madre".