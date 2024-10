La nota de voz comienza con Isabel Pantoja pidiendo disculpas a Begoña Gutiérrez por haber presenciado una discusión entre madre e hija. La tonadillera es consciente del disgusto que tiene su amiga por presenciar esa incómoda escena y lo que le ha podido ocasionar y por ello se siente mal. Después, abre su corazón y muestra lo dolida que está por lo ocurrido: "No puedo consentir esto. No puedo más... No sé qué le pasa, pero no quiero hablar mal de mi hija porque la amo aunque ella diga que no", son sus primeras palabras al respecto.

"Yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza, ni a mí ni a mi familia. Y si ella no se considera de mi familia yo lo siento en el alma. Que haga lo que tenga que hacer, que yo haré lo que tenga que hacer" continúa desahogándose la cantante en este audio. "Únicamente siento el que no voy a poder ver a mi niño (su nieto) y que no diga más mentiras de que no tenia pañales. Son muchas mentiras las que dice, ¡muchas! Y si se lo quieres poner, díselo, que yo he guardado hasta un pañal de cada mes de él, que toda la canastilla se la compré yo", añade, visiblemente dolida.