Iván da calabazas a Alba tras su cita y no se corta en ligar con Ari, del equipo de 'First Dates Hotel': "No tengo palabras"

Iván decide no seguir conociendo a su cita Alba: "Tenemos dos estilos de vida diferentes"

Él no duda en dar el teléfono a Arianna Aragón, camarera de 'First Dates Hotel', antes de marcharse

Carlos Sobera, Lidia Torrent y el equipo de 'First dates hotel' cuentan cuántas veces se han enamorado: "La ciencia se equivoca"

Iván, de Barcelona y con 43 años es entrenador personal en un gimnasio, al que le gusta "ayudar a las personas", explicaba que es un luchador: “He sufrido dos operaciones muy severas y aun así conseguí ser campeón del mundo”. Y se iba a encontrar en 'First Dates Hotel' Alba, 30 años, directora de relaciones públicas en una discoteca en Valencia y modelo, lleva tres años soltera.

“Me juzgan desde pequeño por mi físico, pero soy lo más simplón que te puedes echar a la cara. Nunca presumo de ello”, nos contaba Iván para que se le conociera más, como también cuál es su mujer ideal: “No me gustan el tipo de chicas que te miran por encima del hombro. Tiene que ser discreta como yo”.

Iván, trajeado y muy elegante se presentaba en el restaurante para encontrarse con su cita: “Me gusta marcar mi estilo”. Momento en el que se iba a encontrar a una Alba que asegura estar en uno de los mejores momentos de su vida: "Me siento una mujer empoderada y me miro al espejo y me gusto”.

Cuando se conocían, a ella le llamaba el aspecto de Iván: “Qué chico más elegante, eso me llama mucho la atención, primera impresión superada”. “Venía impresionante, no me extraña que la cojan como modelo”, era la impresión de él con su cita. Y ambos coincidían en el que les gusta viajar y en muchos otros intereses.

Iván se fija en Arianna Aragón, camarera de 'First Dates Hotel' y su cita se da cuenta

Arianna Aragón, del equipo de ‘First Dates’ que atiende las mesas en nuestor hotel junto a 'Rolita', ya había coincidido con Iván en la piscina, donde las miradas no habían faltado, y llegaba en medio de la cita para tomar nota de la cena. Algo que hacía que este confesase algo cuando Alba no le escuchaba: “Me ha gustado bastante Ari, me ha mirado de una manera…”

Pero la cita continuaba, en la que parecía que había química entre ellos, pero había puntos que les alejaban. “No soy de fiesta, nunca he bebido alcohol”, aseguraba Iván, mientras Alba confesaba que fuma y esto no le gustaba nada a él: “Es superior a mis fuerzas”.

Tras la cena en la que ambos se podían conocer un poco más llegaba el momento de que ambos estuvieran un rato a solas en el jardín, donde sonaba la música y este mostraba uno de sus talentos ocultos a Alba cuando bailaban juntos. “Bailas genial”, reaccionaba ella y es que él confesaba cuando ella no le escuchaba que se dedicaba, entre otras cosas a ser 'stripper'.

Iván decide no seguir conociendo a Alba y le da su teléfono a Ari

Y llegaba el momento de tomar la decisión final. “Me lo he pasado muy bien”, aseguraba ella que quería seguir conociendo a Iván porque le gustaba su forma de ser y se había sentido cómoda con él: “Me parece muy agradable, simpático”. Pero Iván no pensaba lo mismo, que decía 'no' a una segunda cita: “No quiero seguir conociéndola, ahora mismo tenemos dos estilos de vida diferentes. El tema de fumar, de la fiesta… ahora mismo yo necesito paz”.

Pero este no iba a perder el tiempo, a la mañana siguiente y antes de marcharse del hotel, Iván no quería perder la oportunidad de acercarse hasta Ari para despedirse de ella y decirle algo: “Antes de irme quería darte mi teléfono”.