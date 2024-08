Maite Galdeano se siente sola y desamparada. La que fuera concursante de ' Gran Hermano 16 ' está viviendo en la casa de la playa que tiene Sofía Suescun en la playa , en La Manga, Murcia. Allí, la de Pamplona no conoce a nadie . Y, ahora, dada la nueva situación con su hija, está intentando relacionarse y hacer amigos. Motivada con esta idea de empezar de cero, la madre de Cristian Suescun ha acudido a casa de un extraño a comer .

Ella misma ha reconocido que no puede estar sola y la propia Sofía Suescun le ha animaba a iniciar una nueva vida en La Manga, a conocer gente allí. Y así parece que está haciendo. La televisiva, concursante de otros realities como 'La casa fuerte' o 'Pesadilla en el Paraíso' ha acudido a casa de un extraño que le ha invitado a comer con ella .

Algo que parece haber insuflado un poco de felicidad a Maite Galdeano en estos momentos tan dolorosos que atraviesa. "Existe la buena gente, que no me conocen de nada y me abren las puertas de su casa", ha expresado la "elegida de Dios", que ha enseñado lo que ha comido en casa de esta persona. Queso, langostinos... y un variadito que les ha servido para conocerse mejor.