En dicha entrevista, se ha demostrado que la madre de la 'reina de los realities' siempre ha tenido mano dura con su familia , en especial con Sofía Suescun. Maite Galdeano aseguraba que le gustaba la relación que tenía su hija con Kiko Jiménez: "Llevan cuatro años y me gusta la forma de vivencia de ellos. Uno en cada casa y Dios en la de todos".

La madre de la ganadora de 'Supervivientes 2018' señalaba que todos se llevaban muy bien , sobre todo con Kiko, ya que explicaba que todo el tiempo se reía con él : "Siempre estamos en armonía y en piña". Sin embargo, la madre de Sofía comentaba que la relación de ambos se podría terminar en cualquier momento: "Él siempre me defiende... igual tienen que cortar por lo que sea, son muy jóvenes".

"A mi hija la voy a apoyar tanto si está con el Kiko como si no cuando no esté", afirmaba Maite en su momento. Por otro lado, la que se hace llamar la 'elegida de Dios' expresaba que en la casa de Sofía estaba limpiando y cocinando todo el día: "Sofia y Kiko me llaman la interna gratis. Mi día a día es muy sencillo".