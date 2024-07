El momentazo en la cita entre Inma y Matías con la bragueta: "¿Dónde estabas mirando?"

“Busco una relación estable con la que compartir mis días y hacerle reír en cada minuto”, tenía claro ella, como que necesita un tío con carácter porque ella se define como una chica empoderada y segura: “Estoy buscando un chico con el que me sienta a gusto, protegida y que me complemnete. Físicamente guapo como yo”.

Y ambos se encontraban con lo que estaban buscando de su cita en ' First Dates Hotel' porque la química podía palparse entre ellos desde que se veían por primera vez. “Me gusta, cumple mis expectativas”, decía él. “Es como muy bomba, entre la sonrisa, esos abdominales… increíble. Me derrite Matías, es que me encanta ”, tenía claro ella.

El tonteo no faltaba en la cena entre Marías e Inma y, es que, ambos se confesaban que son muy pasionales. “Me la imagino en la cama como una bomba”, afirmaba él cuando ella no estaba escuchando: “Tendría preparados los estintores porque esto va a salir ardiendo”.

Y no iba a faltar un momentazo entre ellos. Inma se daba cuenta de algo y así se lo hacía saber a Matías: “ Tienes abierta la bragueta ”. “Es verdad, ¿dónde estabas tú mirando? ", reaccionaba él cuando se daba cuenta que esto era verdad. Y justo en este instante entrana en escena Lidia Torrent, que les proponía ir al jacuzzi al ver que la cita estaba yendo tan bien y no dudaban en aceptar.

Besos tras los que decidían subir juntos a la habitación. Y en la terraza de esta ambos se confesaban. “Me has desarmado un poco, no confío en nadie, me mantengo más firme y no tan abierta”, aseguraba ella. Y, él, que quería desmotrarle que le había gustado, gritaba en la terraza a los cuatro vientos: “¡Me gusta! Pero mira qué bomboncito que tengo aquí”.