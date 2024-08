Álvaro tiene su segunda cita con Marta, una conocida suya que le rinde cuentas: "No me vendas la moto"

Marta ha acudido al programa de Telecinco porque quiere revivir con Álvaro una historia que tuvieron y que se quedó a medias

Álvaro es un joven de 21 años que lleva ya varias semanas en 'First Dates Hotel' esperando su momento. ¡Y ese momento ha llegado! Carlos Sobera le daba la noticia de que tendría una cita mientras este disfrutaba de un apacible baño montado en una colchoneta. "Vete preparando, no podemos fallar...", le decía el presentador de Telecinco. Álvaro no podía tener más ganas: "A ver qué chica me ponen, si es cachonda igual que yo, llamativa... que me llame la atención y que choquemos como reyes".

Por otro lado está Marta, una joven de 28 años "muy coqueta" y que todo el sueldo que ha ganado se lo ha gastado en ropa: "Me gustaría ser influencer". En el amor le ha ido "de mal en peor". Y aquí viene el kit de la cuestión: su visita a 'First Dates Hotel' no es casualidad. Quiere tener una cita con Álvaro y su sueño se va a cumplir.

"Tengo cuentas pendientes que resolver"

"Tengo cuentas pendientes que resolver. Nos conocimos en 'First Dates' y nos gustamos", confesaba en la recepción del hotel. Desde ese momento, tenía claro que quería una cita con él. "Nos dimos los teléfonos y surgió algo breve pero intenso", añadía. Además, desvelaba que tras una discusión todo se acabó: "Él me contó algo y le mandé a freír espárragos".

Después de cinco semanas llegaba el día: Álvaro ha tenido su segunda cita en 'First Dates Hotel'. Al encontrarse con Marta, se quedaba a cuadros: "No me lo esperaba para nada. Ha sido súperimpactante. Cuando la he visto he dicho: '¡Princesita!'". Además, confesaba que la pulsera que llevaba se la había regalado ella. Si algo no le faltaba a Álvaro eran ganas antes de sentarse a cenar y a hablar tranquilamente: "¡Vamos para allá! ¡Vamos a meterle candela pura! ¡Esto sí que sí mis reyes!".

Marta, contundente con Álvaro

No obstante, la ilusión de Álvaro contrastaba con Marta, puesto que no tardaba en rendirle cuentas: "¿Qué tal la de Valencia? ¿Bien?". Álvaro se sinceraba: "Yo es que soy muy así, ¿qué quieres que haga?, soy muy macho, muy hombretón...". "Sí, pues para follar conmigo no lo eres", respondía Marta. Es entonces cuando la joven le echaba en cara que quedase con otra cuando vivió algo con ella tan bonito. "No me vendas la moto", decía Marta, encendiéndose cada vez más.

No obstante, Marta hacía borrón y cuenta nueva, y también Álvaro, decidiendo los dos arreglar todos los fantasmas del pasado y disfrutar de la velada. Momento que Marta aprovechaba y le lanzaba una propuesta indecente: "Se me han corrido todos los morros, ¿no? Y eso que todavía no me has dado un beso".