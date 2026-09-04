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Apoyando a los hosteleros y restauradores del peor incendio de nuestra historia

P39 - Apoyando a los hosteleros y restauradores del peor incendio de nuestra historia
Pepe Ribagorda entrevista a Ricardo Delgado. Informativos Telecinco
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  • Pepe Ribagorda habla con Ricardo Delgado, propietario del precioso Hotel Restaurante El Linar de Burgohondo

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Me he desplazado hasta la localidad abulense de Burgohondo, donde se inició a finales del pasado julio el incendio más devastador de nuestra historia. Más de 50.000 hectáreas, muchas de ellas de alto valor ecológico de los valles del Tietar, del Alberche y de Hiruelas fueron pasto de las llamas.

He querido ir a esta zona arrasada para constatar que no todo está destruido, que la zona cuenta aún con enormes atractivos, teniendo en la naturaleza y en la gastronomía, sus principales bazas. Nos lo cuenta Ricardo Delgado, propietario del precioso Hotel Restaurante El Linar de Burgohondo.

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