Las imágenes oficiales de las 146 candidatas han provocado críticas por el tratamiento fotográfico y han abierto un debate sobre criterios de edición y supervisión de la Junta Central Fallera

La retirada temporal de la galería y su posterior republicación, junto a la petición de Compromís mantienen abierta una polémica en la que las candidatas son protagonistas involuntarias

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ValenciaLa carrera hacia la elección de las Falleras Mayores de València de 2027 ha encontrado su primera gran controversia antes incluso de que se conozcan los nombres de las mujeres y niñas que llegarán a la fase final. Esta vez no ha sido una decisión del jurado, una preselección o una cuestión relacionada con los actos falleros la que ha provocado el revuelo. Han sido las fotografías oficiales de las candidatas.

Junta Central Fallera hizo públicas, hace unos días, las imágenes de las 146 aspirantes que continúan en el proceso de elección, 73 mayores y 73 infantiles. El objetivo era poner rostro a las falleras que durante las próximas semanas afrontarán una de las fases más importantes del camino hacia las Cortes de Honor de 2027. Sin embargo, las fotografías comenzaron a generar comentarios prácticamente desde el momento de su publicación. El debate se centró en el aspecto final de algunos retratos y en la percepción de numerosos usuarios de que las imágenes habían recibido un tratamiento de edición demasiado intenso.

Una presentación oficial que ha terminado en el centro de la polémica

La situación dio un nuevo giro cuando la galería dejó de estar disponible temporalmente en la página de Junta Central Fallera. Las fotografías habían sido publicadas y desaparecieron durante varias horas antes de volver a aparecer. La retirada coincidió con la expansión de las críticas en redes sociales, aunque desde el consistorio se trasladó que ambas cuestiones no estaban relacionadas. Según la explicación ofrecida desde el ámbito municipal, el motivo de la retirada fue la existencia de errores en la identificación y en la presentación de los datos de algunas candidatas, y que era necesario corregir nombres y reorganizar la información correspondiente a las fallas y los sectores antes de volver a mostrar la galería. Una vez realizados esos cambios, las fotografías fueron publicadas de nuevo. La vuelta de las imágenes no puso fin a las críticas sobre su aspecto.

Las reacciones se han centrado especialmente en el grado de retoque aplicado a algunos retratos, con usuarios que cuestionan el resultado de determinados rostros y rasgos. Hasta ahora, Junta Central Fallera no ha detallado públicamente si se utilizaron o no técnicas de edición ni ha confirmado que se empleara inteligencia artificial para elaborar las fotografías.

Compromís pide repetir la sesión y reclama explicaciones a Junta Central Fallera

La polémica ha terminado también en el terreno político. Compromís ha reclamado explicaciones al presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, sobre quién autorizó la publicación de las fotografías y sobre el proceso seguido antes de hacerlas públicas.

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Por otro lado, el edi, Pere Fuset, ha ido un paso más allá y ha planteado que las candidatas vuelvan a ser fotografiadas. Su propuesta pasa por realizar una nueva sesión en estudio y disponer de material nuevo que pueda ser revisado antes de su publicación. La petición afecta tanto a las candidatas mayores como a las infantiles. Por lo que Compromís considera que las aspirantes no son responsables de las decisiones tomadas sobre sus imágenes y ha reclamado que no sean objeto de comentarios o burlas por un resultado fotográfico que corresponde supervisar a la organización. Fuset también ha pedido conocer las razones concretas por las que las fotografías fueron retiradas temporalmente y posteriormente volvieron a publicarse.

Por el momento a día de hoy, Junta Central Fallera mantiene las fotografías actuales como material oficial, y la explicación trasladada desde el ayuntamiento de Valencia sigue situando la retirada en los errores de identificación y organización de los datos, mientras que las críticas sobre el tratamiento de las imágenes continúan y la petición de Compromís para repetir la sesión permanece sobre la mesa.