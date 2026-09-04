La mujer detenida tendría 33 años y sería la madre del bebé hallado muerto en una bolsa de basura de Sant Adrià de Besòs

Encuentran el cadáver de un bebé en el interior de una bolsa de basura en un edificio de Sant Adrià de Besòs, Barcelona

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Sant Adrià de BesòsLos Mossos d'Esquadra han detenido a la madre del bebé hallado muerto en una bolsa de basura en un edificio de Sant Adrià de Besòs, Barcelona. Según se ha podido conocer gracias a fuentes del caso, la mujer detenida tendría 33 años y sería la madre del menor.

La policía catalana indica en un comunicado emitido este viernes que la mujer, de 33 años, fue detenida ayer por estar "presuntamente relacionada con la muerte del bebé". El hallazgo del cuerpo sin vida del menor se produjo en el barrio de La Mina de la localidad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs el pasado 2 de septiembre.

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El hallazgo del cuerpo sin vida del bebé en la bolsa de basura con sangre

Al parecer, habría sido una mujer que trabaja como limpiadora de uno de los edificios situados en la calle Llevant la que habría encontrado el cadáver del niño. "La mujer encargada de la limpieza de uno de los edificios de la calle Llevant ha encontrado el cuerpo sin vida de un bebé en el interior de una bolsa de basura", indicaban desde 'Metropoli'

Según ha podido conocer el medio de comunicación anteriormente citado gracias a fuentes de los Mossos d'Esquadra, la trabajadora se habría "percatado de que había sangre en el rellano proveniente de una bolsa de basura negra".

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Nada más ver la bolsa de basura con sangre, la mujer de la limpieza se habría aproximado y al abrir la bolsa para ver su contenido habría descubierto el cuerpo sin vida del bebé.

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Al encontrar el cuerpo sin vida del bebé, la trabajadora daba aviso a los Mossos d'Esquadra. Varias patrullas de los Mossos y dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se trasladaban hasta la zona.

Ahora, el Área de Investigación Criminal (AIC), la estructura policial descentralizada de la División de Investigación Criminal, continúa investigando la muerte del menor.