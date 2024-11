David Otero: "Mastico fruta deshidratada cuando tengo resaca emocional"

Hace ya poco más de un mes que David Otero sacó su nuevo álbum de estudio, 'Inteligencia Natural' , un disco en el que pone en valor el contacto humano y el tú a tú frente a una Inteligencia Artificial cada vez más presente en nuestra vida, incluso en la música, su profesión. No es que esté en contra de la IA, más bien llama a usarla con sentido común. Sus primeros conciertos de la gira ya tienen fecha: el 15 de noviembre en Barcelona y el día 16 en Madrid.

Y aunque muchos lo esperan en la gira de Dani Martín en la que encadenará varios Wizink Center, el músico confirma que no estará en ellos junto a su primo, al que alaba por su capacidad de llenar tantos estadios seguidos.

Pero como aquí las cosas van de comer, ¿qué es lo que no falta en la nevera del músico? ¿Y la comida que no soporta por nada del mundo? El exintegrante de El Canto del Loco se somete a nuestro Gastro Test para que conozcamos sus manías en la cocina o sus mayores gustos culinarios .

Como buen madrileño, defiende que no hay otro lugar en nuestro país en el que se coma tan bien como en la capital, mientras que, si tiene que decantarse entre tortilla con o sin cebolla , tiene claro que con. ¿La razón? En su casa siempre se ha hecho así y él es de costumbres.

